- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat ca in cursul zilei de vineri a fost depus la Compania Nationala de Investitii (CNAI) planul urbanistic zonal pentru Moara de Vant – Podgoria Copou si certificatul de urbanism necesar pentru construirea Salii Polivalente ‘Regina Maria’. Conform sursei…

- Unul dintre cele mai importante proiecte urbanistice de dezvoltare a Iasului va fi dezbatut poimaine in Consiliul Local (CL). Consilierii vor avea „la mapa" Planul Urbanistic Zonal (PUZ) aferent construirii primului „cartier smart" in zona Moara de Vant, pe un teren in suprafata de peste 100 hectare,…

- In Romania, vor fi inființate Centre de Exelența Medicala, care vor funcționa pe langa Centrele Universitare Medicale, a afirmat, astazi, la Iași, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. El a aratat ca, in acest moment, la Iași este deschis un Centru Regional de Oncologie și un Centru Regional de Neurochirurgie,…

- Consiliul Judetean (CJ) modifica proiectul Salii Polivalente propus in Miroslava. Inca din 2019, autoritatea locala a transmis in proprietatea CJ un teren de 6,7 ha pentru un astfel de proiect, dar investitia nu s-a concretizat. Acum, CJ spune ca vrea sa construiasca un complex sportiv metropolitan…

- Strategia de dezvoltare a primului cartier „inteligent" din Iasi va fi dezbatuta la sfarsitul saptamanii viitoare la Primarie. Este vorba despre zona din Moara de Vant, din jurul viitorului Spital Regional de Urgenta (SRU). Municipalitatea intentioneaza sa inceapa un plan de modernizare de la „zero"…

- Stațiunea turistica de interes local Polovragi, din județul Gorj, va beneficia de o sala de sport ultramoderna, care va fi construita de Compania Naționala de Investiții. A fost scos la licitație contractul care vizeaza proiectare – faza adaptare la amplasament, execuție lucrari și asistența tehnica…

- Compania Nationala de Investitii (CNI) a semnat, miercuri, contractul pentru construirea unei noi cladiri destinate Sectiei de boli pneumologice a Spitalului Judetean Urgenta „Dr. Fogolyan Kristof” din municipiul Sfantu Gheorghe. Potrivit reprezentantilor CNI, noua cladire va avea o capacitate de spitalizare…