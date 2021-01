A fost depistat primul caz de îmbolnăvire cu tulpina sud-africană de coronavirus în Grecia Duminica a fost depistat primul caz de imbolnavire cu varianta sud-africana de coronavirus in Grecia. Țara a intrat in alerta. Cazul a fost depistat la Salonic, conform Agerpres . Varianta B.1.351 a SARS-CoV-2 a fost identificata pentru prima data la mijlocul lunii decembrie in Africa de Sud. Mutația s-a raspandit rapid in aproximativ 30 de țari. Aceasta tulpina este cu aproximativ 50% mai contagioasa. Grecia a inregistrat pana acum cateva zeci de cazuri de imbolnaviri cu tulpina britanica de coronavirus. Republica Elena a inregistrat de la debutul pandemiei un numar de 156.473 de infectii si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

