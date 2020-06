Stiri pe aceeasi tema

- Preturile pe litoralul romanesc, la Mamaia, variaza, in medie, de la 30 de euro/noapte de persoana la un hotel de 3 stele, la 120 de euro, pentru unul de cinci stele, dar in functie si de perioada aleasa, in timp ce in Costinesti, preturile pot cobori pana la 15 euro/noapte de persoana, dar pentru un…

- Vara lui 2020 vine cu noi provocari, dar aduce și oportunitați pentru turiștii care doresc sa se bucure de o vacanța. Astfel ca, IRI Travel, principalul turoperator pe destinația Bulgaria, a facut o analiza a prețurilor la cazarile din hotelurile de 3,4 și 5 stele din principalele stațiuni ale celor…

- Incepand cu 1 iunie romanii pot circula nestingheriti in afara localitatii, fara sa mai fie nevoie de o declaratie pe proprie raspundere. Tot cu aceasta data se deschid si terasele, iar pe litoral sunt asteptati primii turisti.

- BANI… Statul roman cheltuie o avere cu carantinarea vasluienilor in centre speciale. O arata un calcul simplu pe care poate sa il faca oricine: 1.932 de persoane carantinate de la inceputul pandemiei si pana ieri, inmultit cu 300 lei/zi alocatia si indemnizatia de cazare, rezulta 579.600 lei/zi. In…

- Guvernul local din Sicilia si-a propus sa achite jumatate din pretul biletelor de avion ale turistilor care vor sosi in aceasta vara pe insula si sa ofere o noapte gratuita la hotel, potrivit express.co.uk.Italia se pregateste sa relaxeze masurile severe luate pentrulimitarea raspandirii coronavirusului,…

- Potrivit unui comunicat al Poliției Romane, in perioada 23 martie, ora 22.00 – 24 martie 2020, ora 06.00, la nivel național, au fost depistate 1.741 de persoane care nu au respectat masura restricționarii circulației in intervalul orar 22.00-06.00.Totodata, 22 de persoane aflate in izolare au fost depistate…