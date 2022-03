Stiri pe aceeasi tema

- In minutul 20, instalatia de nocturna a stadionului de la Buftea s a defectat.Echipa de fotbal Unirea Constanta a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a 19 a a Ligii a 2 a, ultima din sezonul regular, intalnind pe teren propriu liderul clasamentului, Petrolul Ploiesti.Partida s a disputat pe stadionul…

- Pentru meciul de la Timișoara, contra SSU Poli, confruntare care va debuta la ora 20.00 pe arena Dan Paltinișanu, antrenorul principal al FC Petrolul Ploiești, fost jucator al acestei echipe, Nicolae Constantin, a optat, in absența lui Bart Meijers, suspendat pentru patru cartonașe galbene, și a lui…

- Partida s a disputat la Blejoi si s a incheiat fara goluri. Farul Constanta II locul 4 in seria a treia a Ligii a 3 a a sustinut, astazi, al patrulea joc de verificare din aceasta iarna.Dupa confruntarile cu Inainte Modelu, CSA Steaua si Dunarea Calarasi, jucatorii antrenati de Sorin Radoi si Stere…

- Jocul alb-violetilor cu prahovenii poate fi considerat un derby al rundei a 17-a. Politehnica Timisoara – Petrolul Ploiesti a fost programat joi, 24 februarie, de la ora 20.00, in nocturna arenei „Dan Paltinisanu”. Meciul va fi televizat. In schimb, Ripensia va debuta in duelurile oficiale din noul…

- Atacantul Gabriel Iancu, care a evoluat ultima data in Rusia, la Ahmat Groznii, a revenit la Farul Constanta, a anuntat, joi, gruparea patronata de Gheorghe Hagi, informeaza News.ro. In varsta de 28 de ani (15 aprilie 1994), Gabriel Iancu este un produs al Academiei Gheorghe Hagi si a mai…

- La mijlocul saptamanii trecute, Unirea Slobozia a trecut, la scor de neprezentare, de CSM Fetești. Toate golurile s-au marcat in prima repriza, iar marcatorii au fost Ibrian și noii veniți Silaghi și Gherghiceanu. Mult mai grea a fost misiunea elevilor lui Adrian Mihalcea in meciul de vineri, 28 ianuarie…

- Partida Academica Clinceni Farul Constanta ar fi trebuit sa se joace astazi, pe stadionul din Giurgiu. Meciul de fotbal Academica Clinceni Farul Constanta, care ar fi trebuit sa se joace astazi, pe stadionul din Giurgiu, in etapa a 23 a a Ligii 1, a fost amanat, Liga Profesionista de Fotbal explicand…

- Declaratii incendiare ale oficialilor clubului FC U Craiova 1948 dupa meciul pierdut, scor 2-3, pe terenul Farului Constanta. Oltenii l-au acuzat pe arbitrul Ionut Coza ca ar fi „un apropiat” al gruparii manageriate de Gheorghe Hagi, motiv pentru solicitasera recuzarea centralului. Conducerea gruparii…