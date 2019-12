Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 31 de ani din municipiul Vaslui a fost arestat preventiv, dupa ce i-a amenintat cu o drujba pe agentii de paza ai unui club de noapte. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, Bogdan Gheorghita, sambata noaptea, un barbat a sesizat la numarul…

- Un barbat de 30 de ani, din Salaj, a fost prins in flagrant de catre politistii satmareni in timp ce incerca sa vanda 100 de pastile de ecstasy, el fiind arestat preventiv, informeaza, sambata, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare.Potrivit sursei citate,…

- La data de 5 noiembrie a.c., in jurul orei 15.45, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au fost sesizati de catre o femeie despre faptul ca, dintr un imobil din Navodari, s ar auzi strigate de ajutor.Deplasati la fata locului, politistii au identificat o femeie de 54 de ani, care ar fi fost…

- Un barbat de 54 de ani din comuna Costuleni, județul Iași, este cercetat de polițiști dupa ce a pus otrava in fantana satului cu scopul de a-si otravi sotia, relateaza BZI.ro. Politistii au fost sesizati de o vecina a sa, in data de 8 septembrie, care susținea ca l-a vazut turnand un lichid suspect…

- Un barbat din comuna Costuleni, judetul Iasi, este banuit ca a turnat otrava intr-o fantana, folosita de mai multi sateni, pentru a-si otravi sotia cu care se afla in proces de divort. Incidentul, petrecut pe 7 septembrie, a fost sesizat politiei de catre o vecina, care l-a observat pe barbat turnand…

- Un barbat in varsta de 62 de ani a fost arestat preventiv si autoturismul pe care il conducea a fost confiscat dupa ce a fost prins in flagrant de politisti in timp ce transporta tigari fara timbru fiscal, potrivit Agerpres."In baza unor informatii, politistii Sectiei de Politie Rurala Calugareni…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt calificat, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat de 31 de ani, din municipiul Iasi, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 4 octombrie a.c., barbatul in cauza ar fi patruns in curtea unui…

- Pompierii din Iași au intervenit intr-o disputa conjugala, la Iași. O femeie a sunat la serviciul 112 pentru a anunța ca este inchisa in casa, iar ușa de acces este blocata. Un echipaj al pompierilor a venit și a eliberat-o din apartament. Pompierii au intervenit pe fereastra, cu atoscara. In urma apelului…