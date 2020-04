A fost aprobata Ordonanta Militara 9: Se reia exportul de cereale Ministrul de Interne, Marcel Vela, a sustinut o declaratie de presa, in cadrul careia a prezentat Ordonanta Militara numarul 9.



Sambata, Marcel Vela spunea ca in aceasta saptamana ar putea fi emisa o noua Ordonanta Militara, ale carei prevederi vor reglementa, prin altele, traficul transfrontalier cu Bulgaria, astfel incat sa fie permisa circulatia persoanelor angrenate in muncile agricole.



"Vom da, probabil, inca o Ordonanta, in sensul in care ar trebui sa mai reglam zona de sud, granita cu Bulgaria, unde exista, la fel ca in zona de vest la granita cu Ungaria, un tranzit…

