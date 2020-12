Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut de politistii din Botosani dupa ce a falsificat bancnote de 500 de euro, iar pe unele dintre acestea le-a folosit pentru a-și cumpara vaci. Mai exact, el a platit pentru animale 12.000 de euro cu bani falsificați. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, joi, un echipaj de politie de pe raza orasului Flamanzi a fost sesizat de politisti din cadrul IPJ Iasi despre faptul ca se afla in urmarirea unui autoturism, al carui conducator auto nu a oprit la semnalele acestora si exista…

- Politisti Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Fagaras, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda cu produse accizabile.…

- Polițiști Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Fagaraș, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de contrabanda cu produse accizabile.…

- Polițiștii din Alba, au facut cercetari in Ocna Mureș, unde au depistat un barbat de 42 de ani, suspect pentru trafic de droguri mare risc. Acesta a fost depistat in timp ce incerca sa vanda 348 de comprimate de MDMA. Barbatul va fi prezentat in fața magistraților Tribunalului Alba. Polițiștii de combatere…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures, au depistat un barbat, din judetul Mures, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare, de catre autoritatile din Ungaria, pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. La data de 27 octombrie a.c.,…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, condamnat in Italia pentru viol si complicitate la sustragerea de bunuri, care era dat in urmarire, a fost prins de politistii din Olt, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, politistii din cadrul Serviciului Investigatii…