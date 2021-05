Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de caini din cei peste 3.000 aflați in Adapostul Primariei Bacau ar putea fi, cat de curand, uciși, deoarece autoritațile veterinare considera ca nu au condiții decente de cazare. Cei 2.000 de caini sunt hraniți regulat și primesc apa in fiecare zi dar nu au un acoperiș deasupra capului…

- Teatrul Municipal „Bacovia” anunța premiera spectacolului „Sufletul pereche”, de Petre Barbu, cu Bogdan Buzdugan, in direcția de scena a regizorului Gheroghe Balint. Din cauza restricțiilor actuale, premiera se va difuza online, in ziua de 25 aprilie, in intervalul orar 17.00-24.00. Piesa „Sufletul…

- In județul Bacau se procedeaza, pana pe 6 mai, la evaluarea efectivelor populațiilor speciilor de urs și lup. Evaluarea este facuta de gestionarii fondurilor cinegetice din județ, impreuna cu reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului Bacau, ai Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean…

- Panica! Panica! Panica! Dis-de-dimineața telefoanele au inceput sa sune la principalele instituții anunțand ca la Insula de Agrement a ajuns un caine de lupta, agresiv, cu botul scurt. Serviciul de Gestionare al Cainilor fara Stapan din Primaria Bacau s-a mobilizat, a adus oamenii de acasa, cu echipament…

- Prima intalnire cu regizoarea Carmen Lidia Vidu a fost in Teatrul Municipal „Bacovia”, in februarie, dupa o premiera. Era intr-o sambata seara, și mi-a spus ca a doua zi dimineața se duce la biserica. Și m-am gandit atunci: „Ce lucru frumos, sa incepi sa scrii Jurnalul unui Teatru, pașind intai intr-o…

- Conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti sa se deplaseze de urgenta in judetul Bacau pentru a verifica modul in care s-a intervenit la evenimentul de la Onesti. “Conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti, condusa de adjunctul inspectorului general al Politiei…

- S-a scris și s-a dezbatut problema Rascoalei de la 1907, a intervenției Armatei, a satelor rase cu tunul, dar in suta și mai bine de ani de la evenimente s-a evitat sa se vorbeasca pe șleau despre ceea ce s-a intamplat dupa inabușirea revoltei. Pana și comuniștii au pus accentul pe acțiunea rasculaților…

- Suntem purtați spre Ierusalimul Ceresc, intr-o calatorie duhovniceasca a virtuților, deschizand timpul Triodului. A acelui interval liturgic și bisericesc, legat indisolubil de Inviere prin cuvant (stihuri, canoane), cant (genuri melodice contrastante) și lecții de viața. Biserica ne statornicește inainte,…