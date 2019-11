Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ORA 07.00: Pana in prezent au votat 96.109 de persoane pe listele suplimentare, iar 17.503 persoane au votat prin corespondenta. Numarul total al persoanelor care au votat in strainatate a ajuns astfel la 113.612. In primul tur al alegerilor prezidentiale, prezenta la vot pana…

- O secție de votare amenajata in orașul Savona din Italia a fost evacuata, vineri seara, dupa terminarea programului de votare din cauza inundațiilor care au lovit localitatea. „In cazul sectiei de votare nr. 427 din Savona, Italia, ca urmare a unei situatii de forta majora (cod rosu de inundatii) survenita…

- Secția de votare nr. 427 din Savona, Italia, va fi mutata din cauza unei situații de forța majora care a intervenit in cursul serii de vineri. Este cod roșu de inundații in zona, iar autoritațile locale au notificat Consulatul General al Romaniei la Torino, solicitand evacuarea cladirii in care se afla…

- Romanii sunt chemați la vot, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, pe 24 noiembrie, atunci cand va fi desemnat noul președinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani. In al doilea tur de scrutin se infrunta Klaus Iohannis, șeful statului aflat in funcție, susținut de PNL si Viorica Dancila, candidatul…

- Prima zi a votului in strainatate pentru alegerile prezidentiale 2019 s-a incheiat in 777 de sectii de votare din Europa, Asia, Africa si Australia, iar pana vineri, la ora ora 24.00 (ora Romaniei) 94.334 de cetateni romani si-au exercitat dreptul de vot. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunt ca…

- A inceput turul al doilea, decisiv, pentru alegerea președintelui Romaniei! In noaptea de joi spre vineri s-au deschis secțiile de votare din diaspora. Ca de obicei, primii care au putut vota au fost romanii din Noua Zeelanda, urmați de cei din Australia.

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 BEC DIASPORA. La sectiile de votare din strainatate care s-au deschis deja pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale au votat vineri pana la 08:30 ora Romaniei peste 220 de alegatori. Primii romani care si-au exprimat dreptul de vot au mers la sectii de votare din…

- Romanii din strainatate au inceput sa voteze in al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Votul in diaspora pentru alegerea președintelui Romaniei va dura, ca și in primul tur, trei zile. Pentru exprimarea drepului de vot alegatorii din strainatate sunt așteptați la urne in zilele de 22, 23 și 24 noiembrie.…