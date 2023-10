A doua versiune a căştii Vision Pro ar putea costa în jur de 2.000 de dolari Versiunea mai ieftina a castii de realitate mixta Vision Pro va ajunge sa coste intre 1.500 si 2.500 de dolari, scrie Bloomberg, citand surse anonime din cadrul companiei. Chiar si cu un astfel de pret, Apple va face o serie intreaga de compromisuri, ce vor viza performanta cipurilor, a camerelor si a ecranului. Versiunea mai ieftina a castii nu va avea EyeSight. Aceasta facilitate foloseste un ecran extern pentru ca utilizatorul sa poata vedea mediul inconjurator si cu casca pusa si, in acelasi timp, ochii sai sa fie vizibili celor din jur. De asemenea, Apple va folosi un cip mai putin performant… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

