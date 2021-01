Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat ca a doua transa de vaccin Moderna, de 21.600 doze, soseste astazi in tara. ”Cea de a doua transa, de 21.600 doze de vaccin Moderna, va ajunge maine la Institutul National de Cercetare–Dezvoltare Medico–Militara „CANTACUZINO”. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse la Bucuresti pe cale terestra. Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, urmand ca in perioada urmatoare sa fie distribuite in centrele regionale si de vaccinare”, conform CNCAV…