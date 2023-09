Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) organizeaza, in perioada 1 septembrie - 30 noiembrie 2023, cea de-a doua sesiune de inscriere pentru persoane fizice, persoane juridice si UAT-uri in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, a anuntat AFM, potrivit Agerpres.

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat, in urma sedintei comitetului de Avizare de marti, noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus.Astfel, conform unui comunicat remis AGERPRES, pentru "Programul Rabla Clasic" au fost aprobate 691 dosare, pentru 1.160…

- Potrivit AFM, pentru Programul Rabla Clasic au fost aprobate 284 de dosare pentru 454 de autovehicule si 16 motociclete in valoare de 6.636.500 de lei. De asemenea, au fost publicate noi liste care contin 5 contestatii aprobate pentru 11 autovehicule, in valoare de 93.000 de lei. In cadrul Programului…