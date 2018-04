Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a spus ca este dorinta cetatenilor ca primaria sa preia in administrare parcarea de la Piata Centrala, contractul cu o firma privata expirand la finalul anului. „Am vorbit cu multi cet...

- Un pas mic, dar macar unul concret, nu vorbarie, ca pana acum: primaria chiar vrea sa readuca la viața vechiul turn de apa de pe strada Barițiu. Planuri sunt de vreo cinci ani, dar abia acum se va decide, oficial, ce se va face acolo. Se cauta consultant in vederea organizarii unui concurs de soluții.

- Jurnalistul Iulian Țimpea a aflat ieri ca pentru a cumpara un medicament pentru fiul sau, trebuie sa liciteze! Nu, nu este o gluma ci realitatea crunta cu care s-a confruntat jurnalistul Iulian Timpea. La recomandarea medicului a mers la o farmacie sa cumpere un medicament pentru aerosoli, dar a…

- Primaria Targu Jiu a hotarat sa reia procedurile de inchiriere prin licitatie publica a halei acoperite din Piata Centrala, dupa ce la prima strigare nu a fost depusa nicio oferta. Mai mult, administratia locala a decis reducerea cu...

- O echipa a ISU Gorj intervine in aceste momente pentru a stinge flacarile care au cuprins un autoturism, in Piata Centrala din oras. Articolul FOTO: O masina a luat FOC in Piata Centrala din Targu Jiu! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Autoritatile din Targu Jiu vor organiza o noua licitatie pentru cei care doresc sa foloseasca noua hala de langa Piata Centrala. La prima licitatie nu s-a prezentat nimeni. Astfel, vor fi realizate demersurile necesare pentru organizarea unei noi licitatii prin care sa fie concesionat spatiul respectiv.…

- Scene revoltatoare in plina strada. Politia nu a intervenit intr-o bataie generala in centrul orasului Targu Jiu. Totul s-a intamplat in Piața Centrala din Targu Jiu acolo unde un tigan a fost batut in strada de un barbat caruia incerca sa-i vanda un parfum.Citeste si: La asta nu te-ai fi…

- Municipalitatea resiteana prezenta, nu demult, noul regulament de publicitate stradala, in oras, pe care nimeni nu l-a prea luat in seama. A mai trecut o furtuna, au mai cazut panouri, s-au mai rupt ceva bannere, dar nimeni n-a schimbat mare lucru, multe aticuri continuand sa puna probleme de siguranta…