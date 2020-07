A doua licitatie organizata de Primaria Capitalei pentru achizitia a 100 de autobuze electrice a fost anulata

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului București a anulat miercuri și a doua licitație pentru achiziționarea a o suta de autobuze electrice, potrivit anunțului postat pe site-ul de licitații publice. Motivul anularii – ofertele din Turcia și China nu au fost conforme cu cerințele. La prima licitație anulata, ofertanții…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, le-a cerut inspectorilor-sefi din teritoriu sa ii insoteasca pe inspectori controalele efectuate in teren. Violeta Alexandru le-a mai transmis sefilor ITM ca, atunci cand se deplaseaza de acasa spre serviciu si vad un santier cu muncitori fara echipamente de protectie,…

- Numarul cazurilor noi de teste pozitive COVID-19, raportate vineri, pentru 24 de ore, este de 411, la nivelul intregii tari. Este pentru a doua zi consecutiva, in aceasta saptamana, cand numarul a trecut de 400 de cazuri inregistrate intr-o zi. Joi au fost raportate 460 de cazuri noi. Bilantul…

- Romarm, companie de armament detinuta de stat, care trebuia sa produca masti sanitare in tara noastra, nu a vandut pana acum nicio masca de la izbucnirea pandemiei. Motivul: liniile de productie cumparate din China nu functioneaza corespunzator, potrivit profit.ro. Premierul Ludovic…

- Bolt a lansat partea de livrare mancare la domiciuliu in Capitala. Astfel, Bolt Food este disponibil incepand de miercuri in aplicatie, bucurestenii putand comanda mancare de la 100 de restaurante. "Toti utilizatorii au LIVRARE GRATUITA la toate comenzile, pe o raza de 4 km distanta, pana…

- Peste patru milioane de oameni sunt infectati cu noul coronavirus, la nivel mondial. De asemenea, COVID-19 a dus la decesul a peste 276.000 de persoane, arata datele statistice transmise in timp real pe site-ului Worldometers. In acelasi timp, aproape 1,4 milioane de oameni s-au…

- Taxele si impozitele locale vor creste in Bucuresti cu 3,8% in 2021, conform indicelui inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei, cu 33 de voturi "pentru", trei "impotriva" si 13 abtineri. In raportul de specialitate sunt invocate…

- Peste 21.000 de persoane au murit din cauza noului coronavirus in Anglia si Tara Galilor, arata date publicate marti de Biroul National brtianic de Statistica (ONS) - un bilant care include decese in afara mediului spitalicesc si care face din regat a doua cea mai indoliata tara din Europa, dupa Italia,…