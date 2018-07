A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters. "Presedintele crede ca urmatoarea intalnire bilaterala cu presedintele Putin trebuie sa aiba loc dupa ce se incheie vanatoarea de vrajitoare (privind) Rusia se incheie, asa ca am convenit ca va fi dupa anul nou", a declarat Bolton. Joia trecuta, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders,…