Apple ar putea avea in curand un companion in clubul companiilor care valoreaza un triliond e dolari pe bursa. Acțiunile Amazon au crescut luni cu 2%, aducând valoarea de piață a companiei la 940 de miliarde de dolari, scrie CNN Money. Astfel, gigantul de retail online fondat de Jeff Bezos ar mai avea nevoie de un avans de doar 7% pentru a ajunge a doua companie americană, după Apple, care depășește o capitalizare de un trilion de dolari. Amazon a întrecut toate așteptările în acest an. Acțiunile companiei care oferă…