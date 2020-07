Stiri pe aceeasi tema

- A doua cea mai puternica economie a Europei platește populația sa ia masa in oraș și reduce TVA in industria spitalitații. ”Acesta este un moment unic” Guvernul britanic va acorda populatiei vouchere in valoare de jumatate de miliard de lire sterline, in ideea de a creste cheltuielile in…

- Guvernul britanic va acorda populatiei vouchere in valoare de 500 milioane de lire sterline (625 milioane de dolari), in ideea de a creste cheltuielile in restaurante, cafenele si pub-uri care au avut de suferit din cauza carantinei, a anuntat miercuri ministrul de Finante, Rishi Sunak, informeaza…

- Ministrul de Finante din Marea Britanie, Rishi Sunak, a anuntat miercuri un plan de relansare post-Covid in valoare de 30 de miliarde de lire sterline (37,7 miliarde de dolari), care include o reducere a cotei de TVA pentru anumite sectoare, subventii pentru imbunatatirea eficientei energetice locuintelor…

- Epidemia declansata pe toate meridianele lumii a globalizat neputinta tuturor statelor in fata unui virus caruia stiinta contemporana nu-i poate face fata. Extinderea fara limite a noului coronavirus Covid-19 a pus semnul egal intre guverne, exprimate prin greselile facute. Masurile exagerate, ca si…

- Guvernul conservator din Marea Britanie a decis ca imigranții care lucreaza pe teritoriul acestei țari sa plateasca o suprataxa pentru sanatate. Anunțul a fost facut de ministru de Finanțe britanic, Rishi Sunak. Acesta a spus ca NHS va primi in plus 6 milioane de lire sterline pentru a face fața…

- Iata de ce pot afirma, cu toata raspunderea, ca Guvernul PNL ne prezinta, deliberat, o imagine falsa despre pandemie ! Comunicatele livrate zilnic de Grupul de Comunicare Strategica sunt pline de gogoși, din ce in ce mai mari și mai umflate. De regula, ni se spune așa: „Pana acum, N persoane diagnosticate…

- Ministrul a precizat, la Digi24, ca intreaga industrie de turism din Romania a fost lovita in proporție de 98 – 99%. El a afirmat ca deși masurile se vor relaxa dupa 15 mai, probabil nu se va pune problema ca turismul sa inceapa de atunci. "Industria turismului este foarte sensibila. Hotelierii…

- La ora actuala, continentul european platește cel mai greu tribut virusului SARS-CoV-2, numarand aproape doua treimi din cele 164.000 de decese inregistrate in intreaga lume. Cifrele, desprinse parca din statisticile celui de-al doilea Razboi Mondial, vorbesc de la sine. Italia numara 23.660 de morți,…