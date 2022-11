A doua cauză de deces la nivel mondial. Ce ucide 1 din 8 oameni / Ultimul studiu este alarmant Potrivit unui studiu publicat marți, infecțiile bacteriene reprezinta a doua cea mai frecventa cauza de deces in lume. Stafilococul auriu și pneumococul sunt menționate ca fiind cele mai letale bacterii. Infecțiile bacteriene sunt a doua cauza principala de deces la nivel mondial, dupa bolile de inima, potrivit unui studiu important publicat marți, de prestigioasa revista […] The post A doua cauza de deces la nivel mondial. Ce ucide 1 din 8 oameni / Ultimul studiu este alarmant first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au pledat pentru actiuni urgente in sensul lansarii reconstructiei Ucrainei, subliniind ca, in afara de Uniunea Europeana, la efort trebuie sa participe state si i

- In momentul in care vaccinurile impotriva COVID-19 au devenit disponibile pe scara larga, mai multe femei au raportat schimbari in momentul declanșarii și durata ciclurilor menstruale dupa vaccinare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Lira sterlina și euro au scazut joi, 29 septembrie, iar dolarul american a recuperat o scadere recenta, asta dupa ce Banca Angliei și-a incetat operațiunile pe piața de obligațiuni. Analiștii cred ca ultimele evoluții au fost alimentate și de deciziile investitorilor care așteptau sa afle rata inflației…

- Simona Halep se mentine pe locul 9, cu 3025 puncte, se mentine pe locul 9 in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca Romania va gazdui, saptamana viitoare, intalnirea Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, in cadrul careia vor fi trasate liniile principale de dezvoltare la nivel mondial. De asemenea, cu prilejul acestui eveniment va fi garantat accesul tuturor cetatenilor…

- Fructul care este un adevarat elixir pentru oameni, conform cercetatorilor. Acesta te menține tanar, potrivit unui ultim studiu facut. Toate concluziile cercetatorilor ai unei universitați din SUA, disponibile in articolul de mai jos. Care este fructul care prelungește viața. Rezultatele se vad dupa…

- Jumatate din unitatile sanitare la nivel mondial nu dispun de produse de igiena de baza, expunand aproape patru miliarde de persoane unui risc crescut de infectie, a anuntat marti Organizatia Natiunilor Unite (ONU), relateaza AFP.

- India, cel mai mare exportator mondial de orez, ia in considerare restrictionarea exporturilor de brizura de orez, au declarat vineri pentru Reuters oficiali locali, dupa ce suprafata cultivata cu orez s-a redus din cauza lipsei ploilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…