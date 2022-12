Stiri pe aceeasi tema

- Un iaht de lux detinut de oligarhul rus Dmitri Mazepin, care a fost confiscat in temeiul sanctiunilor UE, a disparut in mod misterios dintr-un port de pe insula italiana Sardinia in aceasta vara, relateaza "The Guardian". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- George Florescu (38 de ani), in prezent antrenor-jucator la Sanatatea Cluj, in Liga 3, a povestit in aceasta dimineața la GSP Live doua episoade inedite cu Victor Gușan, patronul lui Sheriff Tiraspol, echipa pentru care Florescu a jucat in perioada 2004-2006. Fost ofițer KGB și afacerist dupa 1990,…

- Șapte oameni au murit, in urma alunecarii de teren din insula Ischia. Printre victime sunt și trei copii - un baiat de 11 ani, o fata de 6 ani și un bebeluș care se nascuse acum 22 de zile.

- Stare de urgenta la Ischia, insula devastata duminica,de un val imens de noroi. Un prim ajutor vine din partea Guvernului care va aloca o suma in valoare de doua milioane de euro, anunta premierul Giorgia Meloni.

- Opt oameni au murit in Italia, in urma unei alunecari de teren. Tragedia a avut loc pe insula Ischia, dupa o serie de ploi torențiale. Un versant a luat-o la vale in nordul insulei, a ingropat mai multe case și a aruncat mașinile in mare. Alunecarea de teren s-a produs la primele ore ale dimineții,…

- Sardinia este una dintre cele mai mari insule italienesti. A doua ca marime dupa Sicilia. Am tot vazut poze, cu marea aia albastra-smarald, nu degeaba i se mai spune si Maldive de Italia, si imi doream enorm sa o vad. Tot pandemia facut sa ajungem aici mai repede, pentru ca inca erau restrictii de calatorie…

- Conform primelor informații, accidentul s-a produs, marti seara, in jurul orei locale 22:00 (20:00 GMT), informeaza DPA preluata de Agerpres.Primele rezultate releva ca nu s-ar fi aflat nimeni in cladire in momentul prabusirii cladirii. Informația a fost confiramta ulterior și de pompieri, care susțin…