A devenit o grămadă de moloz și fosta Fabrică de Reparat Avioane de la Galați Fostele uzine și fabrici ale Galațiului, care au adus orașului, inca din perioada interbelica, faima de mare centru industrial iar in anii 80 situau Galațiul pe locul 4 pe țara in ierarhia județelor contributoare la PIB, sunt falimentate și demolate, pentru ca pe terenurile fostelor hale sa fie construite centre comerciale și blocuri. La jumatate de an dupa ce au fost vandute dezvoltatorului imobiliar NEPI Rockcastle cele 17 ha ale fostei uzine „Laminorul de Tabla” Galați, inființata in 1921 de industriașul Max Auschnit (proprietarul Uzinelor „Titan Nadrag Calan” și care s-a nascut la Galați in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

