A decedat un deputat al Parlamentului R. Moldova

- Deputata BCS, Svetlana Capațana, s-a stins din viața. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre reprezentanții Parlamentului. Aceasta ar fi decedat din cauza complicațiilor provocate de Covid-19.

- Doliu in Parlamentul Republicii Moldova. A decedat Svetlana Capațina, deputatul fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Infromația a fost confirmata de parlamentarul BCS Oleg Reidman. Svetlana Capațina avea 52 de ani și se afla la primul mandat de deputat.

- Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au parasit sala Parlamentului, nemulțumiți de modul in care are loc ședința de astazi. Mai exact, Vlad Batrincea a explicat ca ultimii vor ataca la Curtea Constituționala proiectele incluse astazi pe ordinea de zi, deja stabilita.

- Președintele țarii, Maia Sandu, evita sa discute cu omologul sau rus, Vladimir Putin, despre criza gazelor naturale. {{583744}} Despre aceasta deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Adela Raileanu, a declarat in cadrul ședinței Parlamentului, unde premierul Natalia Gavrilița a venit sa ceara…

- Fracțiunea Partidului „ȘOR” cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului în cadrul careia se fie constituita o comisie speciala care sa caute soluții pentru criza energetica. În aceasta dimineața, un astfel de anunț a fost facut de Ilan Șor, care acuza…

- Schimb de replici in parlament, dupa ce in prezidium a aparut alaturi de steagul Republicii Moldova și cel a Uniunii Europene. ”Ce inseamna materia asta albastra (drapelul UE) pe scena parlamentului?”, a intrebat Vladimir Voronin. Drept raspuns, președintele legislativului, Igor Grosu, mai in gluma,…

- Vladimir Țurcanu a fost numit în funcția de director general al companiei ”Teleradio-Moldova”, pe un termen de șapte ani. Proiectul de hotarâre în acest sens a fost votat de 58 de deputați, transmite Știri.md. În conformitate cu legislația, candidatura…

- Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare, care vor avea loc vineri, 3 decembrie, și luni, 6 decembrie. Astfel, deputații urmeaza sa examineze in lectura a doua mai multe inițiative, printre care proiectul de lege pentru modificarea Codului navigației maritime comerciale…