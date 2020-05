Potrivit anchetatorilor, femeia se certase, sambata, cu iubitul ei, roman, care-i spusese ca pleaca cu treburi in alt oraș. De nervi, femeia a luat copilul in brate si a dat cu el de pamant. Cei doi locuiau intr-un hotel din Timișoara deoarece au fost prinși aici din cauza pandemiei de coronavirus, iar granițele Italiei au fost inchise. Femeia, in varsta de 21 de ani, este din Italia, din zona Lombardia. Tatal copilului a sunat imediat la numarul de urgenta 112. Copilul a fost dus de urgenta la Spitalul de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara, iar mama lui a fost preluata de politisti care au…