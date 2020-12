A dat de gol Comisia Europeană! Un ministru a publicat din greșeală prețurile vaccinurilor Ministrul belgian al bugetului, Eva De Bleeker, a dezvaluit diferitele preturi secrete ale vaccinurilor impotriva COVID-19 pe care Comisia Europeana le-a negociat cu companiile farmaceutice in numele statelor membre, postand pe Twitter o lista confidentiala pe care apoi a sters-o, relateaza vineri agentia EFE. GATA. PSD-ul nu a mai rezistat! Se duce in instanța pentru decizia PNL Conform acelei liste, cu preturi in diferite monede, asa cum au fost ele inscrise in contracte, preturile dozelor de vaccin sunt urmatoarele: AstraZeneca-Oxford: 1,78 de euro Johnson&Johnson: 6,9 euro Sanofi-GSK:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

