Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani a fost arestat preventiv dupa ce a cumparat un laptop cu bancnote euro false pe care le adusese din strainatate, scrie News.ro. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj au efectuat sambata patru perchezitii domiciliare, in judetul Bistrita-Nasaud, intr-un…

- O femeie din Bright, nord-estul Melbourne-ului, Australia, a trait o poveste uluitoare atunci cand a crezut ca a adoptat un cațeluș rapit de un fultur, care a ajuns in gradina ei. Ce a aflat dupa cateva cercetari? Ce specie era ”cațelul” aparut in gradina Cu toate acestea, o serie de discuții aprinse…

- Cine este Adrian Ghila? Romanul a cumparat casa actorului Will Smith și este un antreprenor roman care și-a facut un nume și a strans o avere semnificativa in Statele Unite ale Americii, ajungand in atenția publicului dupa ce a cumparat casa celebrului actor Will Smith cu aproximativ 2 milioane de dolari.…

- In 2015, David Hole facea prospectari in parcul regional Maryborough de langa Melbourne, Australia. Inarmat cu un detector de metale, a descoperit ceva ieșit din comun – o piatra foarte grea, roșiatica, acoperita cu lut galben, relateaza Sciencealert.

- In 2015, David Hole facea o cercetare in Parcul Regional Maryborough, in apropiere de Melbourne, Australia. Inarmat cu un detector de metale, el a descoperit ceva ieșit din comun - o piatra roșiatica foarte grea, care se afla in niște argila galbena.

- O femeie din Australia a fost extrem de dezamagita dupa ce a descoperit ca tabloul pe care l-a vandut cu 200 de dolari pe Facebook Marketplace era, de fapt, o piesa rara de arta, care valoreaza de 100 de ori mai mult.

- Kevin și Andrea Griffin, un cuplu care a caștigat o casa de 2,7 milioane de dolari in apropiere de Melbourne, Australia, spun ca sunt furioși din cauza ca fostul proprietar ar fi luat cu ele toate obiectele decorative și mobilierul de lux din casa inainte sa plece, potrivit Insider.

- In urma conflictului armat dintre gruparea terorista Hamas și Israel, pe rețelele de socializare au aparut mai multe informații care au rolul de dezinformare. Comisarul European, Thierry Breton i-a cerut CEO-ului Meta, Mark Zuckerberg sa elimite acest conținut, altfel risca o amenda in valoare de 2…