A crescut numarul de pasageri pe Aeroportul Iasi Aeroportul Internațional Iași a incheiat prima luna din anul 2022 cu un numar de 53.700 de pasageri imbarcați și debarcați, creșterea fiind de aproape 180% fata de aceeași perioada a anului trecut. De asemenea, in ceea ce privește numarul de decolari și aterizari pe pista de la Iași, inregistrat la finalul lunii trecute, au fost cu aproape 84% mai multe comparativ cu aceeași luna a anului 2021. Incepand cu luna viitoare revin in program noua rute suspendate in aceasta perioada, iar din vara vor fi introduse noi zboruri in toata Europa, inclusiv catre destinații de vacanța. Astfel, in iunie, pe… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de mii de pasageri au trecut in prima luna a anului prin Aeroportul International Iasi. Mai exact, in ianuarie au fost 53.756 pasageri imbarcati si debarcati. Cresterea este de aproape 180- fata de aceeasi luna a anului trecut, cand s-au inregistrat doar 19.231 de calatori. Cea mai aglomerata…

- Un concurs in cadrul Romanian Creative Week (RCW), eveniment dedicat industriilor creative romanești, este dedicat revitalizarii arhitecturale a zonei de promenada a raului Bahlui, prin designul unor banci comunitare. Cele mai bune idei vor fi finanțate și implementate, anunța organizatorii RCW, festival…

- In 2021, traficul pe aeroportul iesean a crescut cu 37% fata de anul anterior si a ajuns la aproape 640.000 de pasageri. Reprezentanții aerogarii spera ca valul cinci al pandemiei sa nu fie atat de restrictiv, iar numarul de pasageri sa treaca de 800.000 in acest an. Directorul general al aeroportul…

- Aeroportul Internațional Iași, prin conducerea acestuia a intrunit Consiliul de Administrație pentru a aproba o serie de obligații. Taximetriștii trebuie sa dețina sistem de plata POS, sa aiba o ținuta adecvata și de asemenea sa ia clienții in ordinea in care se prezinta. Cei care refuza o cursa pe…

- Noi modificari ar putea surveni la tarifele de transport public și energie termica la Iași. Primarul Mihai Chirica a precizat ca sunt in dezbatere noi tarife pentru biletele de calatorie cu mijloacele de transport in comun. Totodata, plecarea Veoliei de la Iași va modifica și prețul agentului termic.…

- Pe data de 2 decembrie, primarul Mihai Chirica a primit la Palatul Roznovanu vizita Ambasadorului Republicii Federale Germania la București, Excelența Sa dr. Peer Gebaeur. Ambasadorul a fost insoțit de Sonja Gebauer, șefa Secției cultura, educație și minoritate germana din cadrul Ambasadei. La intalnire…

- LA INVITAȚIA CONSILIULUI JUDEȚEAN IAȘI, O ECHIPA A CNAIR VA VENI SAPTAMANA VIITOARE IMPREUNA CU PROIECTANTUL, PENTRU DISCUȚII CU AUTORITAȚILE PUBLICE LOCALE. IN CADRUL INTALNIRII, REPREZENTANȚII CJ VOR TRANSMITE TOATE OBSERVAȚIILE PRIMITE DIN PARTEA CETAȚENILOR ȘI A PRIMARIILOR IN LEGATURA CU VIITORUL…