Stiri pe aceeasi tema

- Talentul este deja moștenire de familie. Tavi Clonda are toate șansele sa fie urmat in cariera de fata cea mare. Astfel ca acum Gabriela Cristea are in casa doi artiști, nu unul, iar cel de-al treilea pare ca vine cu pași mici, dar siguri din urma.

- Florin Dumitrescu, indragitul jurat al emisiunii „Chefi la cuțite”, a fost mai mult decat surprins atunci cand „rivalul” sau, Catalin Scarlatescu, a venit la ușa lui. Care a fost motivul vizitei?

- Unul dintre cele mai tari trucuri inventate de gospodine este cel prezentat mai jos. O sa ramai surprins cand o sa vezi ce se intampla daca pui otet in vasul de toaleta. Schimbarea are loc in doar cateva minute, iar rezultatul este uimitor. De ce sa pui otet in vasul de toaleta Otetul este folosit […]…

- PSD a castigat alegerile parlamentare in judetul Hunedoara, urmat de PNL si AUR, releva datele provizorii publicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), dupa introducerea proceselor verbale din toate cele 524 de sectii de votare. Astfel, la Senat PSD a obtinut 39,72% din totalul…

- Victor Rebengiuc (87 de ani) a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 . Marele actor spune ca a trecut ușor prin boala, neavand nevoie de internare, dar timp de doua saptamani a stat in autoizolare la domiciliu și a urmat tratamentul prescris de medici. Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica.…

- drog Romania se situeaza sub media europeana in ceea ce privește consumul de droguri in randul adolescentilor, potrivit unui studiu realizat de Agentia Nationala Antidrog (ANA), transmite Agerpres. Astfel, consumul oricarui tip de drog ilicit de-a lungul vietii (care au consumat cel putin o data) se…

- Cu toții cunoastem importanta unui somn bun, dar in ultimii ani durata medie a orelor de somn nocturn s-a redus simtitor, ajungand de la 7-8 ore pe noapte pana la la 6-7 ore sau mai putin. Efectele somnului insuficient se resimt din plin in intreg organismul. In timpul zilei, corpul lucreaza din greu…