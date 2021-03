Stiri pe aceeasi tema

- In cursul anului trecut și in luna ianuarie a acestui an, au fost comise doua furturi din locuința in satul Chelința. Articolul Doua furturi din locuința la activ apare prima data in Someșeanul.ro .

- Peste 350 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 15.000 de lei, au fost aplicate ieri, in cadrul unor controale desfasurate de politisti si jandarmi in restaurantele, cafenelele, pensiunile si hotelurile, precum si in mall-urile din Brasov. Totodata, politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul…

- „In aceasta dimineața, pompierii baimareni au fost solicitați, prin intermediul numarului unic pentru urgențe, 112, sa intervina in orașul Cavnic pentru lichidarea unui incendiu izbucnit in baia de la etajul al treilea al Spitalului de Psihiatrie. Militarii s-au deplasat de urgența cu 3 echipaje de…

- Polițiștii din Sebeș au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi agresat concubina și ar fi spart bunurile din locuința. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru amenințare și distrugere. Ieri, 2 martie 2021, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, de catre o femeie de 30…

- Ieri, 9 februarie, ora 20.16, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Baia Mare, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat pe bulevardul București un autoturism care nu a respectat semnificația culorii roșii a semaforului. Polițiștii au efectuat semnal de oprire a autovehiculului,…

- Un barbat din comuna Radești este cercetat pentru violența in familie și amenințare, dupa ce și-ar fi lovit parinții și i-ar fi amenințat, pentru ca nu i-ar fi placut mancarea cu care a fost servit. Polițiștii au emis și un ordin provizoriu de protecție și l-au indepartat din locuința comuna. In dupa…

- Polițiștii din cadrul S2PR Ipotești, in timp ce se afla in serviciul de supraveghere, indrumare și control al traficului rutier pe D.J. 208 A intre satul Rușii – Manastioara și satul Udești, comuna Udesti, au oprit pentru control autoturismul condus de catre un tanar de 21 ani, din comuna Brodina, care…

- Sambata dimineața, inainte de ora 07.00, un tanar in varsta de 19 ani din Bogdan Voda s-a autoaccidentat in timp ce conducea un autoturism dinspre Vadu Izei spre Sighetu Marmației. Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca, dupa o curba la dreapta deosebit de periculoasa, semnalizata cu indicator…