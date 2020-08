Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Belarus au eliberat peste 1.000 de persoane arestate in timpul protestelor reprimate violent, declansate de realegerea, duminica, a presedintelui Aleksandr Lukasenko, aflat la putere de 26 de ani, conform unui anuntat facut joi seara de presedinta Senatului din Minsk, transmite AFP…

- Autoritatile din Belarus au eliberat peste 1.000 de persoane arestate in timpul protestelor reprimate violent, declansate de realegerea, duminica, a presedintelui Aleksandr Lukasenko, aflat la putere de 26 de ani, conform unui anuntat facut joi seara de presedinta Senatului din Minsk, transmite AFP.…

- Autoritatile din Belarus au confirmat miercuri moartea unui manifestant arestat in timpul unui miting impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, fiind al doilea deces inregistrat de la inceputul acestei miscari de protest suprimate violent, relateaza AFP. Intr-un comunicat, Comitetul de…

- Situație tensionata in Belarus dupa ce președintele Lukașenko a fost proclamat invingator cu 80%, in urma unui scrutin controversat. Mii de oameni au protestat in strada, manifestațiile au fost reprimate violent, iar candidata opoziției nu a recunoscut rezultatele.

- In Belgrad, protestarii au urcat scarile acestuia pentru a aprinde torțe, potrivit Balkan Insight, citat de digi24. Aceasta este a patra seara de proteste in capitala Serbiei fața de modul in care guvernul a gestionat perioada de relaxare, ca urmare a pandemiei de COVID-19. Protestatarii insa nu au…

- Proteste violente in fața cladirii Parlamentului din capitala sarba Belgrad. Mii de manifestanți s-au luat la harța cu forțele de ordine și au incercat sa patrunda in legislativ dupa ce președintele Aleksandar Vucic a impus masuri restrictive pentru a opri raspandirea

- Mesajul trimis de Apple catre cei care au furat iPhone-uri este unul foarte clar: "Sunteti urmariti!". Cel care se afla in posesia telefonului si primeste un astfel de mesaj este sfatuit sa il returneze la magazinul Apple de unde a fost furat. Chiar daca ai putea schimba componente, costul…

- Potrivit presei franceze, zeci de protestatari s-au adunat in Piata Republicii din Paris, in pofida interdictiei impuse de autoritati in contextul pandemiei. Zece protestatari au fost amendati, iar cel putin doi au fost retinuti, anunta Politia franceza. Proteste similare au avut loc in orasele Montpellier…