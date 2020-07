A căzut năpasta peste un primar! A ieșit pozitiv Primarul orasului Scornicesti, Ion Prioteasa, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Edilul a confirmat ca rezultatul in urma testarii a fost pozitiv. El a adaugat ca se simte bine si ca duminica va merge la spital. „Dupa atatea cazuri in Scornicesti, am considerat ca trebuie sa fac testul. L-am facut și a ieșit pozitiv”, a afirmat edilul In judetul Olt, 469 de persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, de la inceputul pandemiei. 255 au fost externate, 196 dintre ele fiind declarate vindecate. Alte 59 au fost externate la cerere, iar 82 de persoane pozitive au refuzat internarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- bull; Institutia Prefectului ndash; Judetul Constanta a transmis situatia actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus. De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 562 de persoane infectate cu SARS CoV 2.Pana in prezent, 25 de…

- bull; Pana in prezent, 25 de persoane au decedat din randul celor pozitivatePrefectura Constanta a transmis situatia actualizata pentru judet in legatura cu epidemia de Coronavirus.Iata datele oficiale:In contextul numarului insemnat de infectari cu virusul SARS CoV 2 inregistrat in ultimele zile in…

- Coronavirus 30 iunie 2020 in Maramureș. Numarul cazurilor a crescut din nou! Vezi cate persoane au fost vindecate și externate La Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Maramureș sunt centralizate informații referitoare la trei locații de carantinare. Se afla in izolare la domiciliu…

- V. Stoica Schimbari radicale in ultimele doua saptamani in județul Prahova, in privința numarului cazurilor de imbolnavire cu coronavirus. Daca in primele trei luni de la declanșarea epidemiei, Prahova a reușit sa țina sub control aproape perfect raspandirea infectarii cu Covid-19, datele oficiale facute…

- La data de 9 iunie, in județul Maramureș mai exista internate in spital 15 persoane infectate cu coronavirus, anunța Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Din totalul de 109 persoane confirmate pana acum, 89 au fost vindecate și externate, in timp ce alte cinci persoane au decedat in urma infectarii…

- In judetul Suceava s-a inregistrat o noua crestere a numarului de persoane cu forme usoare de coronavirus care au fost externate din spital pentru a fi tratati in conditii de carantina. Potrivit unei informari oficiale, pana astazi, au fost externate din spital 1.195 de persoane, cu 61 mai multe comparativ…

- 20 de persoane din comuna Farcașa (medici, asistente și angajați ai Primariei) au fost testate pentru coronavirus, rezultatul fiind negativ in cazul tuturor. Primarul comunei, Ioan Stegeran, a aratat ca in urmatoarele zile vor fi testate și alte persoane. „Pentru eliminarea oricaror suspiciuni de infectare…

- In ultimele 24 de ore, 24 de persoane au iesit din carantina, iar 14 persoane au terminat perioada de izolare de 14 zile, neavand probleme de sanatate. Fata de ziua de ieri, numarul celor vindecati a crescut de la 31 la 32, in timp ce numarul contaminatilor a ramas acelasi, 47.