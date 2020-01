Stiri pe aceeasi tema

- Poleiul a dus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou", in numai opt zile, 39 de oameni care s-au lovit in urma caderii pe gheața, patru dintre aceștia avand nevoie de spitalizare in secția Ortopedie, in urma leziunilor. Cei mai mulți, noua oameni, ...

- Un batran de 83 de ani, din comuna Dragoiești, a murit la spital la 8 zile dupa ce a cazut in beci si s-a ranit grav la cap.Luni, 6 ianuarie, Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava a informat politia despre faptul ca un batran de 83 ani, din Dragoiești, a decedat ...

- Problemele digestive, cardiace si neurologice, febra si afectiunile respiratorii la copii au dus la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, in Ajun si in cele doua zile de Craciun, aproximativ 300 de pacienti/zi.Purtatorul de ...

- O tanara in varsta de optsprezece ani a ajuns la Spitalul Județean de Urgența Buzau, dupa ce a cazut dintr-un echipament de agrement in Orașelul Copiilor. Poliția a deschis o ancheta. Accidentul s-a produs aseara, in jurul orei 21:30. Tanara de 18 ani, domiciliata in comuna Padina, se afla in Orașelul…

- Un autoturism BMW a intrat violent intr-o caruta, pe drumul national 17, care leaga Suceava de Ardeal, pe raza comunei Dorna Candrenilor. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 17,00, iar doua persoane din atelajul hipo au suferit leziuni, fiind transportate la spital. Inspectoratul pentru Situatii ...

- Un barbat de 54 ani, din comuna Martinis, a murit marti dupa ce a cazut din caruta cu lemne in care se afla, iar aceasta a trecut peste el, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, barbatul de intorcea din padure, unde fusese…

- Situație TRAGICA in comuna Poiana Vadului, unde un localnic a murit strivit de un copac, lasand in urma lui patru copii minori. In satul Dosu Vasești din comuna Poiana Vadului, județul Alba, a avut loc vineri, 25 octombrie 2019, un eveniment nefericit. In jurul orei 11.00, un localnic al comunei a murit…

- Cel mai mare și mai modern ambulatoriu din țara a fost inaugurat astazi la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava in prezența primului om al țarii, președintele Klaus Iohannis. Alaturi de șeful statului s-au aflat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, primarul Ion…