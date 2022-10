Stiri pe aceeasi tema

- In niciun an, aproape 500.000 de euro din fonduri europene nerambursabile au transformat un batran camin cultural intr-un modern centru cultural dedicat, in primul rand, copiilor, adolescenților și tinerilor din comuna Magura. Primarul Iordache Costraș și-a dorit foarte mult aceasta realizare, pe care…

- Maiorul Ioan Nour, veteran al celui de Al Doilea Razboi Mondial, ultimul veteran de razboi din aceasta localitate, a fost condus, joi, 6 octombrie, pe ultimul drum al vieții sale pamantene. Implinise 97 de ani in luna august, dar Domnul l-a chemat langa El. Ceremonialul funerar a avut loc in Cimitirul…

- Joi, 22 septembrie 2022, a avut loc in Aula Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau, susținerea publica a tezei de abilitare intitulata „Innovative materials and processes with appliaction in environmental protection”, elaborata de Conf. univ. dr. ing. Lacramioara RUSU. Comisia de abilitare, aprobata…

- SLUJBA DE SFINTIRE… Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a oficiat slujba de sfintire a bisericii cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” si „Soborul Sfantului Ioan Botezatorul” din Parohia Tutova, Protopopiatul Barlad. Cu acest prilej, sfantul locas a primit ca ocrotitor si pe Sfantul…

- Lt. col. (rtr) Ion Andrioaei, ultimul veteran de razboi din comuna Magirești, a fost inmormantat joi dupa amiaza, 18 august, cu onoruri militare, in Cimitirul Bisericii „Izvorul Tamaduirii” din satul sau natal, Prajești. La slujba și ceremonialul de inhumare au venit, alaturi de membrii familiei defunctului…

- Interviu cu Lucian BOGDANEL, Prefectul județului Bacau Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in discursul teoretic și practic al politicii? Prin forța imprejurarilor, politicianul mi se pare ca este gestionarul spațiului dintre realitate și percepția realitații. In aceasta…

- Este august, intre Schimbarea la Fața și Adormirea Maicii Domnului. Este august, luna in care totul se schimba, in natura, din verde devine galben, se schimba inclusiv oamenii. Și se apropie o alta mare sarbatoare, Adormirea Maicii Domnului, a florilor, exista tradiția ca atunci sa se culeaga din toate…