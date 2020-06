Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri au acționat pe drumurile gorjene in cursul acestui sfarșit de saptamana in vederea reducerii riscului de accidente și crearea unui climat de siguranța pentru participanții la trafic. Astfel, oamenii legii au depistat in trafic șoferi avand concentrații cuprinse intre 0,40 și 1,71…

- La data de 27 mai a.c., in jurul orelor 01:00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliției Rurala Milcoiu, impreuna cu jandarmi, au oprit pentru control, pe Drumul Județean 678, pe raza comunei Galicea, un autoturism condus de un barbat de 41 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea. Polițiștii au procedat…

- Zboruri speciale spre Spania, Italia, Belgia și Olanda cu TAROM, Cat costa biletul. Tarom anunța ca extinde zborurile speciale. La momentul actual pot zbura muncitorii sezonieri, lucratorii in domeniul transporturilor și cetațenii care sunt repatriați. Frecvența zborurilor este una speciala, fiind maximum…

- Pus sa sufle in etilotest, oamenii legii au avut surpriza sa constate ca preotul se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Acesta avea o alcoolemie de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat. „La data de 7 mai, politistii au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat de 46 de ani. Intrucat…

- Primii cartofi crescuti in serele moldovenesti au aparut in vinzare. Direct de la producatori, kilogramul poate fi gasit cu 15 lei. De o roada generoasa se bucura fermierii care au folosit o tehnologie mai noua de crestere a legumelor numita "mulcirea solului". Aceasta pesupune sadirea cartofului si…

- Emisiunea „Asia Express” (Antena 1) revine in atenție la nici o saptamana de la difuzarea finalei din data de 22 aprilie. Dar, de data aceasta, peripețiile din Filipine și detaliile de culise sunt povestite cu amaraciune de una dintre concurentele sezonului 3. Lia Bugnar scoate la iveala aspecte mai…

- Politistii din Viseu de Sus au intocmit marți doua dosare penale, dupa ce au depistat doi barbati care au condus in stare de ebrietate. Ambii au fost implicati in producerea unor accidente cu pagube materiale si au parasit locul faptelor, fiind identificati la scurt timp. Un barbat, de 56 de ani, in…

- Un preot din Constanța a fost prins beat la volan zileletrecute de polițiști la un control de rutina. In urma testarii cu aparatuletilotest a rezultat o valoare de 1,19 mg/l alcool pur in aerul expirat.Zilele trecute un preot de 38 de ani din Constanța a fost oprit de polițiști in timp ce se deplasa…