A apărut primul atac în Coaliție! Cioloș este nemulțumit Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS, a lansat azi un prim atac in interiorul coaliției de guvernare PNL – UDR PLUS – UDMR, criticand prezența lui Sorin Cimpeanu ca ministru al Educației in guvernul Cițu. Cioloș a lansat atacul dupa ce Cimpeanu, propus de PNL, a trecut de votul comisiilor din Parlament, dar inainte de votul final din plenul legislativului. ”La fel ca o mare parte a societații civile, și eu, personal, am o nemulțumire cu privire la prezența lui Sorin Campeanu in Guvern – și, la fel, mulți colegi ai mei. Il cunosc de multa vreme, dar felul in care a acționat politic și profesional… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

