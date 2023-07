A apărut o nouă rută pentru importul de gaze în Ucraina Comisia Naționala pentru Reglementarea de Stat a Energiei și Utilitaților (Comisia pentru Energie) a stabilit tariful pentru serviciile de transport al gazelor naturale prin punctul de intrare Oleksiyivka la 4,45 USD (fara TVA) la 1.000 de metri cubi pe zi din iulie, anunța ukranews.com. Acest lucru este precizat in mesajul operatorului de sistem de transport al gazelor din Ucraina (GTS Operator of Ukraine) LLC, transmite Agenția de presa ucraineana. CITESTE SI Fluxul de gaz rusesc catre Europa este in continuare constant 01:47 56 Amnistie fiscala pregatita de Ministerul Finanțelor: Datoriile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

