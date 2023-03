A apărut înghețata cu gust de bere, vin şi palincă. Ce trebuie să ştie şoferii O firma din Brasv care produce inghețata s-a prezentat la Expoziția GastroPan de la Brașov, care a avut loc in week-end-ul 17-19 martie, cu o serie noua de sortimente, bazate pe bauturi alcoolice.A aparut inghețata cu gust de bere, vin si palinca. Gelateria brașoveana a fost prezenta la cea de-a 14-a ediție a expoziției internaționale GastroPan, cel mai mare eveniment dedicat specialiștilor din industria panificației, patiseriei, cofetariei, gelateriei, ciocolateriei, moraritului și gastronomie din Romania, organizat la Brașov. „Mi-a spus un domn ca el renunța la o bere pentru inghețata. L-am… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

