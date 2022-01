Un cercetator din Cipru a descoperit o tulpina de coronavirus care combina variantele delta și omicron, a anunțat Bloomberg News. Leondios Kostrikis, profesor de științe biologice la Universitatea din Cipru, a numit tulpina “deltacron”, din cauza semnaturilor genetice asemanatoare cu omicron in cadrul genomului delta, potrivit Bloomberg. Pana in prezent, Kostrikis și echipa sa au descoperit 25 de cazuri de virus. Este inca prea devreme pentru a spune daca exista mai multe cazuri sau ce impact ar putea avea. “Vom vedea in viitor daca aceasta tulpina este mai patologica sau mai contagioasa sau daca…