A apărut confirmarea schimbării în viitor a polilor magnetici ai Pămîntului Intensitatea cimpului magnetic in anomalia Sud-Atlantica a aratat o valoare minima in ultimii cinci ani. Anomalia Sud-Atlantica este o regiune mare cu o intensitate magnetica redusa situata intre Africa și America de Sud. Din 1970 pina in 2020, tensiunea minima a cimpului din aceasta zona a scazut de la 24 la 22 de mii de nanotesle. In același timp, regiunea anomaliei crește constant și Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

