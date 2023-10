Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Județean Botoșani anunța cu incantare succesul cultural și comercial notabil al bancnotei suvenir de 0 euro „Personalitați din Botoșani”, lansata oficial la finalul lunii august 2023, in cadrul unei serii tiparite cu aprobarea Bancii Naționale a Franței, securizata la standardele impuse de Banca…

- Nimic mai fals, spun reprezentanții Bancii Centrale Europene (BCE).„Am aflat ca in unele țari circula fake news-uri care susțin ca Europol sau autoritațile europene au decis retragerea din circulație a bancnotelor de 500 și 200 de euro. Aceste știri sunt false. Banca Centrala Europeana (BCE) și bancile…

- Romania este in atentia tuturor, in Europa, dupa ce, in tara noastra, a fost lansata bancnota de 0 (zero) euro. S-a intamplat la Botosani. Bancnota suvenir „Personalitați din Botoșani” care are valoarea nominala de zero euro a fost lansata ieri, la sediul provizoriu al Muzeului Judetean de Istorie,…

- Muzeul Judetean Botosani va lansa, miercuri, o bancnota suvenir “Personalitati din Botosani”, cu valoare de 0 euro, a anuntat, luni, directorul institutiei de cultura, Aurel Melniciuc. Potrivit acestuia, bancnota, care ii cuprinde pe Eminescu, Enescu, Iorga si Luchian, a fost tiparita cu aprobarea Bancii…

- Intr-un moment in care nu se intrevede un sfarsit al caniculei in tarile din sudul Europei, oamenii s-au grabit sa cumpere ventilatoare si au investit chiar si in aparate de aer conditionat pentru a se racori, transmite Reuters.