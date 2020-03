Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii din Israel anunta ca a dezvoltat si a pus in functiune o aplicatie pentru telefonul mobil care avertizeaza atunci cand cineva se apropie de o persoana contagiata cu COVID-19, transmite EFE, conform Agerpres.Aplicatia, intitulata "Maguen" (scut), se poate descarca gratuit de pe site-ul…

- O aplicație ce le permite oamenilor sa afle daca au intrat in contact cu o persoana care a fost infectata cu #coronavirus a fost lansata, duminica, de Ministerul Sanatații din Israel. Aceasta aplicație se numește HaMagen și inseamna Scutul. „Este un instrument tehnologic dezvoltat pentru a permite oricui…

- Una dintre persoanele confirmate cu noul coronavirus, duminica, este asistenta la secția de terapie intensiva a Spitalului Marie Curie din Capitala, unde sunt copii cu probleme de sanatate. Asistenta s-a infectat din anturajul ofițerului MAI care a mințit ca nu a calatorit in strainatate, mai exact…

- O prezentatoare si mai multi angajati ai TVR au intrat in izolare la domiciliu, dupa ce au intrat in contact cu un invitat care a fost confirmat cu coronavirus. Cativa dintre angajatii Televiziunii Publice, printre care si prezentatoare emisiunii "Vreau sa fiu sanatos", care au intrat in contact cu…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Romania a urcat la 32, dupa ce, pana miercuri la pranz, au fost confirmate trei noi cazuri, unul in București și doua la Iași.Cel de-al 32-lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost anuntat miercuri, dupa pranz. Este vorba de un barbat in varsta de 38 ani…

- Miercuri seara s-a confirmat primul caz de coronavirus din Romania. Este vorba despre un barbat de 25 de ani din Gorj, care a stat in preajma unui italian contaminat și sosit in Romania in urma cu doar cateva zile. Alte 30 de persoane din Gorj au fost analizate, iar acum au sosit primele rezultate.

- S-a confirmat primul caz de coronavirus din Romania! Este vorba despre o persoana din Gorj, care a intrat in contact cu cetațeanul italian.Cel mai probabil, gorjeanul va fi plasat in carantina și i se va face și lui traseul epidemiologic, pentru a vedea cu cine a intrat in contact. Citește…

- Alerta in Galați și Buzau, din cauza unor persoane suspecte de cornavirus. O femeie din Buzau a anunțat ca se simte rau dupa ce a venit din Italia cu un microbuz care a ajuns ulterior in Galați. Celelalte persoane aflate in autovehicul au fost duse in carantina.