97 de maşini au fost furate dintr-un parc auto din Noua Zeelandă. Hoţii au profitat de starea de urgenţă cauzată de pandemie O companie de rent-a-car din Auckland a ramas fara o parte din flota de autovehicule dupa ce hotii au dat mai multe spargeri in zile diferite, profitand de faptul ca firma era inchisa din cauza restrictiilor, potrivit bbc.Furt ca in filme in NouaZeelanda! Profitand de inchiderea economiei din cauza pandemiei de coronavirus,mai multi hoti au dat spargerea la o firma locala de inchirieri masini din Auckland,Jucy.Toate autovehiculele eraudescuiate si cu cheia inautru. Vazand cat de simplu a fost, hotii au revenit siin zilele urmatoare, furand in total 97 de masini.Infractiunea nu a fostdescoperita… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane din judetul Iasi au murit dupa ce au consumat spirt contrafacut. Potrivit procurorilor de caz, administratorii unei societati comerciale au profitat de starea de urgenta si au indus in eroare cumparatorii cu privire la continutul lichidului pe care il vindeau sub denumirea de „Alcool sanitar”.

- Odata cu ridicarea masurilor impuse de starea de urgenta, in municipiul Iasi va fi reluat transportul public de persoane, a anuntat astazi, primarul Mihai Chirica. El a spus ca toate cele 700 de persoane de la Compania de Transport Public, aflate in somaj tehnic, vor fi rechemate la serviciu. Vor fi…

- Peste 100 de vehicule de inchiriat au fost furate dintr-un parc auto din Noua Zeelanda, a informat marti politia din aceasta tara citata de DPA. Noua Zeelanda impusese masuri stricte de izolare timp de o luna in cadrul luptei impotriva noului coronavirus, care vor fi relaxate incepand de marti. Politia…

- O familie cu 8 copii, care și-a amenajat o locuința temporara intr-o unuitate militara parasita de la marginea Bucureștiului, a fost lasata de Armata, dupa un articol in Libertatea, sa stea aici peste iarna și, mai apoi, pana trece starea de urgența. Andrei Columb, un cantareț de pe net, care se autocaracterizeaza…

- Wellington, 25 mar /Agerpres/ - Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a decretat miercuri starea de urgenta, in contextul in care aceasta tara se pregateste sa intre in izolare totala la miezul noptii pentru a combate pandemia de coronavirus, informeaza Reuters. Miercuri, Noua Zeelanda…

- Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, spune ca savarsirea unei infractiuni, in contextul starii de urgenta, reprezinta o circumstanta agravanta si se poate adauga un spor de pana la doi ani de inchisoare.

- Compania producatoare de echipament sportiv Nike Inc a anunțat duminica ca inchide toate magazinele sale din Statele Unite, Canada, Europa de Vest, Australia și Noua Zeelanda, intre 16 și 27 martie, anunța Reuters.Magazinele deținute de Nike in Coreea de Sud, Japonia, cea mai mare parte a…

- Cantarețul britanic Sir Elton John a parasit scena in lacrimi duminica seara, dupa ce nu a mai putut sa-și duca la bun sfarșit concertul pe care il susținea in Auckland, Noua Zeelanda. Cantarețul in varsta de 72 de ani a izbucnit in plans in timp ce publicul il aplauda și il incuraja, scrie The Independent…