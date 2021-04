Stiri pe aceeasi tema

- Pana la data de 9 aprilie 2021, in județ s-au inregistrat 19360 de persoane confirmate pozitiv, 17460 de persoane vindecate si 535 decese. Joi, in Alba au fost prelucrate 676 de probe (313 la DSP si 363 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 193007. In ultimele…

- Pana la data de 4 aprilie 2021, in județ s-au inregistrat 18859 de persoane confirmate, 16890 persoane vindecate și 514 decese. Sambata, in Alba au fost prelucrate 304 probe, la SJU. Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 190218. In ultimele 24 de ore au fost confirmate…

- Pana la data de 3 aprilie 2021, in județ s-au inregistrat 18776 de persoane confirmate pozitiv, 16838 de persoane vindecate si 512 decese. Vineri, in Alba au fost prelucrate 793 probe (370 la DSP si 423 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 189914. In ultimele…

- Pana la data de 1 aprilie 2121, in județ s-au inregistrat 18530 de persoane confirmate pozitiv, 16604 de persoane vindecate și 506 decese. Miercuri, in Alba au fost prelucrate 695 de probe (330 la DSP si 365 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 188410. In ultimele…

- Pana la data de 25 martie 2021, in județ s-au inregistrat 17831 de persoane confirmate pozitiv, 15944 de persoane vindecate și 482 de decese. Miercuri, in Alba au fost prelucrate 695 de probe (310 probe la DSP si 385 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 184576.…

- Pana la data de 24 martie 2021, in județ s-au inregistrat 17725 de persoane confirmate pozitiv, 15781 de persoane vindecate si 480 de decese. Marti, in Alba au fost prelucrate 604 probe (389 probe la DSP si 215 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 183881. In…

- Pana la data de 16 martie 2021, in județ s-au inregistrat 16910 de persoane confirmate pozitiv, 15261 de persoane vindecate și 460 de decese. Luni, in Alba au fost prelucrate 686 de probe (383 de probe la SJU si 303 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 179559.…

- Pana la data de 3 martie 2021, la nivelul județului s-au inregistrat 15831 de persoane confirmate pozitiv, 14412 de persoane vindecate și 425 de decese. Marti, in Alba au fost prelucrat 744 probe (387 la SJU si 357 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 172979.…