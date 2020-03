9 tipuri de alimente in care se ascunde monoglutamatul de sodiu

Stiri pe aceeasi tema

- Camașa este cel mai popular articol vestimentar din garderoba unui barbat. Spre deosebire de cea de dama, aceasta are nasturii sau capsele amplasate pe partea dreapta. In funcție de preferințele tale și de model, se poate purta direct pe piele, sau peste un maiou sau un tricou. Aceasta haina este foarte…

- Telespectatori de toate varstele, copii, parinți și bunici vor incerca sa afle cine se ascunde in spatele maștilor, in fenomenul TV al anului 2020. The Masked Singer este un format TV in care celebritați intra intr-o competiție muzicala purtand maști și costume elaborate pentru a ascunde cel mai bine…

- Anastasia face furori pe rețelele sociale. Oamenii sunt hipnotizați de frumusețea ei și de parul lung și roșcat. Insa in spatele zambetului superb sta ascunsa suferința. De ce a ales tanara sa nu iși mai taie niciodata parul?

- In ultimii 15.000 de ani, un ghetar aflat in nord-vestul platoului tibetan, in China, a conservat mai multe tipuri de virusuri, unele dintre ele necunoscute pentru stiinta, conform unui material publicat joi de Live Science. Oamenii de stiinta au descoperit nu mai putin de 28 de noi grupuri…

- Secretarul Consiliului ucrainean pentru Aparare și Securitate Naționala, Oleksiy Danilov, a acuzat ca "iranienii ar fi putut avea o dorința de a nu recunoaște tot", relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Oficialul ucrainean a declarat ca iranienii "au acționat foarte, foarte repede…

- Mira a fost tot timpul o persoana discreta ce nu a dat prea multe informatii despre partea sentimentala, insa de cateva luni aceasta se afiseaza la bratul unui tanar chipes pe care oamenii il vad tot timpul in concertele ei.

- Noi tipuri de inselatorie au facut mai multe victime in Italia. Moldovenii care au pașaport romanesc și care locuiesc in aceasta tara trebuie sa stie aceste informatii pentru a evita furtul datelor de pe cardul bancar si pierderea de bani.

- ARAD. Vine meciul cu Petrolul, de duminica (ora 13) unul de o importanța deosebita atat pentru ploieșteni, cat și pentru UTA. Cele doua echipe iși doresc promovarea, iar rezultatul final va conta foarte mult, mai ales ca – in cazul unei izbanzi – aradenii s-ar distanța la zece puncte de „gazari”,…