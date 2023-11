Noua tineri bucatari timișoreni se pregatesc intens pentru a participa la Olimpiada Internaționala de Gastronomie (IKA), care va avea loc in Stuttgart, Germania. Concursul va avea loc intre 2 și 7 februarie 2024. Așa cum sportul are o olimpiada, arta culinara are propria sa olimpiada IKA/Culinary Olympics. Noua tineri timișoreni, cu varsta cuprinsa intre 15 și 20 de ani, s-au inscris la IKA/Culinary Olympics 2024, ediția a XXVI-a, de la Stutgart, in Germania. Evenimentul aduna peste 2.000 de participanți din 70 de țari și este arbitrat de un juriu compus din bucatari de top. Competiția are loc…