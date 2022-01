Anthony Hopkins s-a nascut in Marea Britanie si a cochetat cu actoria inca din tinerete, dupa ce a absolvit “Royal Academy of dramatic Arts”. La inceput, Anthony a jucat in special in piese de teatru, precum “Hamlet” si “Lion in Winter”. Dupa despartirea de a doua sotie, actorul se muta in America, unde primeste roluri din ce in ce mai bune. Guilty conscience. Anthony joaca rolul unui barbat care doreste sa divorteze de sotie, insa renta pe care i-ar plati-o dupa divort l-ar duce in pragul falimentului. Asa ca impreuna cu amanta, acesta pune la cale un plan de a-si omori sotia. The silence of…