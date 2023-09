9 din 10 angajatori planifică recrutări până la sfârșit de an Potrivit sondajului derulat de eJobs Romania, 91,2% dintre angajatori au in vedere sa faca angajari pana la finalul acestui an. Restul de angajatori au susținut ca au blocat toate angajarile (5,4%), sau ca nu sunt siguri de cursul evenimentelor pana la finalul anului (3,4%). Dintre angajatorii care inca au posturi libere, 44,4% estimeaza ca numarul de angajari in urmatoarele 3 luni va fi mai mare de 5, in vreme ce 20,4% planuiesc sa adauge 6-10 angajați noi, 18,5% estimeaza un numar de recrutari de 11 și 50. 7,3% dintre angajatori au pregatite 51-100 de locuri vacante, iar 2,6% se afla in plina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

