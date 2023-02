Stiri pe aceeasi tema

- Orice viitoare mamica se gandește la ce-i mai bine pentru puiuțul ei. Cine nu-și dorește un copil sanatos, vesel și fericit, chiar daca asta inseamna uneori sa-și sacrifice bunastarea pe durata celor 9 luni de sarcina. Pe de alta parte, ca mama, ca sa poți avea grija de o noua viața, trebuie sa ai mai…

- Viața in Romania este tot mai scumpa. Rata inflației aferenta lunii decembrie a anului 2022 a fost de peste 16%, mai exact produsele s-au scumpit in medie cu 16 procente. Datele Direcției Județene de Statistica arata ca cele mai mari scumpiri s-au inregistrat la alimente, unde prețurile au crescut in…

- Daca ne privam de anumite alimente in favoarea altora, nu facem decat sa ne slabim organismul, fapt ce ne face mai predispuși la raceli și la gripa. Trebuie sa avem o alimentație variata și sa nu cadem in extreme.O mare greșeala pe care o facem este ca recurgem la legume mai mult decat este nevoie.…

- Oboseala resimțita in absența depunerii unui efort fizic ori intelectual poate fi un simptom al unui stil de viața dezechilibrat, dar și al unei boli. In funcție de cauzele constatate de un specialist, tratamentele medicamentoase te pot ajuta sa treci peste starea de oboseala, dar creșterea nivelului…

- Suntem asaltați zi de zi cu reclame la suplimente alimentare-minune, care ne scapa de toate afecțiunile, ba chiar mai au puțin și ne promit ca ne fac mai frumoși și mai deștepți. Insa multe dintre problemele cu care ne confruntam se pot rezolva cu metode

- Consumul acestor alimente este perfect pentru persoanele care vor sa se ingrașe. Cu toate acestea, daca vrei sa scapi de kilogramele in plus, ar trebui sa eviți fructele și legumele cu cele mai multe calorii.Care sunt fructele și legumele cu cele mai multe calorii?Fructele uscateDin cauza faptului ca…

- Nu renunta la cei doi litri de apa Apa elimina balonarea foarte rapid, deoarece ajuta digestia si imbunatateste nivelul de hidratare din corp, sa nu mai spunem ca iti taie foamea. In plus, atunci cand bei mai mult de doi litri de apa pe zi, pielea ta este mult mai luminoasa si vei elimina semnele de…

- O hernie de disc poate face ravagii in viața de zi cu zi, atunci cand nu e tratata corespunzator. De obicei, poți atenua și face fața disconfortului prin schimbarea obiceiurilor și stilului de viața. Descopera, in randurile urmatoare, cateva dintre aspectele pe care le poți lua in considerare pentru…