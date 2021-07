Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 90 de tone de motorina diluata cu CLU (combustibil lichid ușor) au fost descoperite de polițiștii din Prahova in timpul unor percheziții care au avut loc in Ploiești și Barcanești. Ancheta a vizat doua linii de contrabanda: cu țigarete aduse ilegal in Romania din Ucraina, dar…

- Trei tineri, banuiți de talharie și lipsire de libertate, au fost reținuți, in urma unor percheziții derulate miercuri la domiciliile acestora de polițiștii specializați in investigații criminale. Cei trei sunt cercetați pentru talharie și lipsire de libertate, dupa ce, la jumatatea lunii trecute, l-au…

- Trei tineri vor ajunge in fața instanței de judecata azi. Aceștia ar fi lovit și sechestrat un tanar intr-o mașina. La percheziții, polițiștii au gasit inclusiv o sabie și droguri. Polițiștii au descins ieri al domiciliile mai multor tineri banuiți de comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș, au pus joi in aplicare 6 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal care vizeaza savarșirea infracțiunilor de omor calificat și talharie calificata,…

- Ieri, 25 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bistrița-Nasaud, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, au efectuat 7 percheziții domiciliare, la o instituție din municipiul Bistrița și persoane fizice.Activitațile au vizat mai multe persoane,…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bistrița-Nasaud desfașoara 13 percheziții, la persoane fizice și juridice din județele Constanța și Prahova. Cercetarile se desfașoara cu privire la inșelaciuni comise privind comerțul cu animale vii, prin folosirea…

- La data 24 aprilie a.c., politistii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de polițiști de investigații criminale, de investigarea criminalitații economice, de la ordine publica și luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…