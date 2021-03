Ministerul Educatiei anunta ca in ultima saptamana au fost inregistrae 405 cazuri de COVID in randul elevilor si 418 infectari in randul personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic. Sorin Cimpeanu propune ca elevii din clasele terminale sa vina la cursuri si in scenariul rosu. In perioada 23 februarie – 1 martie 2021, in sistemul național de invațamant preuniversitar s-au inregistrat 823 de cazuri de COVID, 405 in randul elevilor și 418 infectari in randul angajatilor, transmite ministerul Educatiei. Un numar de 494 clase/grupe au suspendat activitatea in perioada menționata, precizeaza…