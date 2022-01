Stiri pe aceeasi tema

- Armata a preluat controlul asupra comunitatilor pentru a organiza funeralii in masa, potrivit localnicilor. Guvernul local a anuntat ca 58 de persoane au fost ucise in timpul atacurilor.Ummaru Makeri, un localnic care si-a pierdut sotia si trei copii in atac, a declarat ca circa 154 de oameni au fost…

- Locuitorii au avut acces in satele lor sambata, dupa ce armata a preluat controlul asupra comunitatilor pentru a organiza funeralii in masa, au declarat acestia agentiei Reuters. Guvernul local a anuntat ca 58 de persoane au fost ucise in timpul atacurilor.Ummaru Makeri, un localnic care si-a pierdut…

- Guvernul israelian, reunit in mod exceptional pe tema Platoului Golan ocupat, a adoptat duminica un plan privind o dublare a numarului de colonisti din aceasta zona strategica pe care a cucerit-o Siriei in 1967 si pe care a anexat-o in urma cu 40 de ani, relateaza AFP, potrivit news.ro. Premierul…

- Informatii defectuoase, pagube colaterale si mii de civili ucisi: The New York Times a publicat sambata o ancheta soc cu privire la atacurile cu drona conduse de armata americana din 2014 in razboiul sau cu gruparile jidadiste in Afganistan, Irak si Siria. Bazata pe 1.300 rapoarte ale Pentagonului…

- Cel putin cinci manifestanti au fost ucisi sambata in Sudan, unde fortele de securitate trag cu munitie reala si fac uz de grenade lacrimogene impotriva zecilor de mii de opozanti ai loviturii de stat, relateaza AFP si Reuters. Sustinatorii unei puteri civile au fost redusi la organizarea…