Stiri pe aceeasi tema

- Zece milioane de persoane si-au parasit locuintele in Ucraina din cauza razboiului ”devastator” purtat de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Filippo Grandi, transmite AFP. ”Razboiul din Ucraina este atat de devastator, incat 10 milioane de persoane au fugit,…

- Zece milioane de persoane au fugit din casele lor in Ucraina din cauza razboiului „devastator” condus de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati Filippo Grandi. „Razboiul din Ucraina este atat de devastator incat 10 milioane de persoane au fugit, fie stramutati…

- Zece milioane de persoane au fugit din casele lor in Ucraina din cauza razboiului „devastator” condus de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati Filippo Grandi, potrivit News.ro. „Razboiul din Ucraina este atat de devastator incat 10 milioane de persoane au…

- Circa 10 milioane de oameni – reprezentand mai mult de un sfert din populația Ucrainei – au fugit pana acum din locuințele lor din cauza razboiului ”devastator” purtat de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Filippo Grandi, citat de AFP și The Guardian. „Razboiul…

- Zece milioane de persoane au fugit din casele lor in Ucraina din cauza razboiului "devastator" condus de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati Filippo Grandi.

- Numarul refugiatilor ucraineni care au fugit din tara de la inceputul razboiului a ajuns 3.000.381, potrivit Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, citat de BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- "Azi numarul de refugiați din Ucraina a ajuns la 2 milioane," a anunțat marți Inaltul comisar ONU pentru refugiați, Filippo Grandi.Today the outflow of refugees from Ukraine reaches two million people. Two million.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 8, 2022 Potrivit datelor ONU, 1,2 milioane dintre…

- Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Grandi Filippo, a anunțat, joi, pe Twitter ca un milion de persoane din Ucraina s-au refugiat in țarile vecine, intr-o saptamana. Intr-un comunicat precedent din 2 martie, Inaltul Comisariat anunța ca aproape 836.000 de ucraineni au parasit țara,…